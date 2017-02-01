Родители ночевали у школ МЖК, чтобы записать детей в первый класс

Жители МЖК «Восточный» пожаловались на большую очередь из желающих попасть в первый класс местных школ.







Запись в школы началась сегодня, 1 февраля.





«Прием документов начинается в 9 утра. Но вчера начали составлять список желающих подать документы. Зная, что число мест ограничено, желающих было ожидаемо много», - сообщила НГС.НОВОСТИ одна из читательниц, чей ребенок должен пойти в школу №195 по месту жительства.







По словам еще одной читательницы, которая представилась Анной и прислала фото огромной очереди из родителей первоклассников в школьном коридоре, некоторые из них ночевали в машинах на школьном дворе.







«Охранник пускал их в туалет и погреться. В этом плане все цивилизованно. Мы записались вчера после семи вечера и были уже сотые с лишним, а мест дают, вроде бы, всего 150. Нам еще до нового года на собрании сказали, что бюджет выделил деньги на 150 первоклассников, а что делать с остальными, решат в августе. Но что теперь до августа сидеть как на иголках?», - задалась вопросом Анна.







Еще один читатель, обратившийся в редакцию вчера поздно вечером, признался, что собирается заночевать у школы №199, которая тоже расположена на МЖК. «Там народу, по нашим данным, еще больше», - говорит Анна.







В школе №195 объяснили ажиотаж тем, что на жилмассиве не хватает школ. «Он огромный, а школ мало. Но пусть родители не беспокоятся, мы возьмем всех, кто по месту жительства», - отметили в школе. Дозвониться до школы №199 не удалось.







Дополнение: Скоро на НГС.НОВОСТИ читайте подробный репортаж из школ в разных районах Новосибирска, где родители стоят в огромных очередях.