Новосибирцы рассказали, как часто они пьют на работе и что именно

Служба исследований Зарплата.ру опросила сотрудников новосибирских компаний и узнала, что 8 % из них употребляют алкоголь на работе.





В преддверии 23 Февраля и 8 Марта аналитики решили узнать у новосибирцев, принято ли в их компании употреблять алкоголь и какую профессию они считают самой пьющей. 54 % опрошенных новосибирцев ответили, что на работе не пьют, 38 % пьют только по особым поводам, а 8 % могут позволить себе спиртное и без особенной причины.







«При этом 65 % опрошенных позволяют себе алкоголь на работе лишь несколько раз в год, а 9 % — несколько раз в месяц. 2 % новосибирцев выпивают на работе каждый день. Среди тех, кто выпивает на работе регулярно (раз в неделю и чаще) 11 % — руководители, 10 % — технические специалисты, еще 10 % — рабочий персонал, 9 % — строители», — отмечают исследователи.







По их данным, чаще всего горожане пьют на работе шампанское (49 %). Также больше трети опрошенных горожан предпочитают пить с коллегами вино, еще треть — коньяк, 25 % выбирают водку, а еще 15 % пьют на рабочем месте пиво.







«66 % опрошенных негативно относятся к коллегам, употребляющим алкоголь в рабочее время, 28 % настроены нейтрально. При этом четверть новосибирцев признались, что им случалось приходить на работу, не протрезвев. Большинство же опрошенных (68 %) никогда не допускали такой ситуации в своей жизни», — говорят аналитики.







Больше половины жителей Новосибирска считают, что алкоголь не решает никаких рабочих вопросов, однако 13 % опрошенных спиртное помогает заключать сделки в неформальной обстановке.







«В ходе исследования стало ясно, что самыми пьющими новосибирцы считают представителей рабочих профессий. Так, на вопрос: "Люди какой профессии, по вашему мнению, чаще всего употребляют алкоголь?" новосибирцы чаще других называли грузчиков, сантехников и слесарей. На втором месте по упоминанию — медицинские работники, на третьем — полицейские», — заключили аналитики.







Недавно служба исследований Зарплата.ру рассказала о причинах опозданий новосибирцев на работу.

