Новосибирцы рассказали, как часто они пьют на работе и что именно

Новосибирцы рассказали, как часто они пьют на работе и что именно

Служба исследований Зарплата.ру опросила сотрудников новосибирских компаний и узнала, что 8 % из них употребляют алкоголь на работе.


В преддверии 23 Февраля и 8 Марта аналитики решили узнать у новосибирцев, принято ли в их компании употреблять алкоголь и какую профессию они считают самой пьющей. 54 % опрошенных новосибирцев ответили, что на работе не пьют, 38 % пьют только по особым поводам, а 8 % могут позволить себе спиртное и без особенной причины.


«При этом 65 % опрошенных позволяют себе алкоголь на работе лишь несколько раз в год, а 9 % — несколько раз в месяц. 2 % новосибирцев выпивают на работе каждый день. Среди тех, кто выпивает на работе регулярно (раз в неделю и чаще) 11 % — руководители, 10 % — технические специалисты, еще 10 % — рабочий персонал, 9 % — строители», — отмечают исследователи.


По их данным, чаще всего горожане пьют на работе шампанское (49 %). Также больше трети опрошенных горожан предпочитают пить с коллегами вино, еще треть — коньяк, 25 % выбирают водку, а еще 15 % пьют на рабочем месте пиво.


«66 % опрошенных негативно относятся к коллегам, употребляющим алкоголь в рабочее время, 28 %  настроены нейтрально. При этом четверть новосибирцев признались, что им случалось приходить на работу, не протрезвев. Большинство же опрошенных (68 %) никогда не допускали такой ситуации в своей жизни», — говорят аналитики.


Больше половины жителей Новосибирска считают, что алкоголь не решает никаких рабочих вопросов, однако 13 % опрошенных спиртное помогает заключать сделки в неформальной обстановке.


«В ходе исследования стало ясно, что самыми пьющими новосибирцы считают представителей рабочих профессий. Так, на вопрос: "Люди какой профессии, по вашему мнению, чаще всего употребляют алкоголь?" новосибирцы чаще других называли грузчиков, сантехников и слесарей. На втором месте по упоминанию — медицинские работники, на третьем — полицейские», — заключили аналитики.


Недавно служба исследований Зарплата.ру рассказала о причинах опозданий новосибирцев на работу.

Ксения Евдокимова

Фото pixabay.com

Прочтений: 6963
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (64)64
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено