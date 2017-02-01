Новосибирцы застряли в пробке на Октябрьском мосту 

В утренний час пик 1 февраля уровень пробок на новосибирских дорогах составил 7 баллов.


ДТП на Большевистской, ставшее одной из причин затора
ДТП на Большевистской, ставшее одной из причин затора


Новосибирцы застряли в пробке на Октябрьском мосту  (схема)


Самая серьезная пробка возникла на ул. Большевистской уже около 8 утра. «Зафиксирована необычно сложная пробка — Бердское шоссе, ул. Большевистская, от ул. Первомайской до Красного проспекта. В пробке длиной 8,6 км можно потерять 1 час 25 минут, что на 45 минут больше обычного», — сообщает сервис Яндекс.Пробки.


Новосибирцы застряли в пробке на Октябрьском мосту  (схема)


Сервис отмечает, что на Большевистской произошло три ДТП.


Кроме того, серьезный затор возник на Октябрьском мосту в сторону центра города, скорость потока там не выше 5 км/ч. Пробки образовались и на подъезде к мосту — на ул. Немировича-Данченко, пр. Карла Маркса и ул. Блюхера.


Новосибирцы застряли в пробке на Октябрьском мосту  (схема)


Также пробки образовались на ул. Сибиряков-Гвардейцев, пл. Труда, Энергетиков и на Димитровском мосту в сторону центра. Традиционный затор на Богдана Хмельницкого и Танковой. Большие пробки на Краузе, Объединения и Учительской.


Новосибирцы застряли в пробке на Октябрьском мосту  (схема)


Вчера, 31 января, пробки на дорогах были чуть меньше — 6 баллов.

Ксения Евдокимова
Фото Тимура Брука
Скриншоты yandex.ru/maps

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