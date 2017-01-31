​Хоккей: «Сибирь» обыграла китайскую команду и продлила серию побед до 4 игр

31 января в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» обыграла пекинский «Куньлунь Ред Стар» со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).







Единственный гол в матче забил на 29-й минуте Степан Санников.







«С третьего добивания Санников все-таки отправляет шайбу в ворота!» — говорится в онлайн-трансляции на сайте «Сибири».







Конец игры отметился массовой дракой у ворот новосибирцев, после этого штрафы получили по два игрока «Сибири» «Куньлуня».







«Сибирь» одержала четвертую подряд победу. Новосибирцы встречались с китайской командой второй раз за историю КХЛ — «Куньлунь» играет в лиге первый сезон. Прошлая игра состоялась в ноябре и завершилась в пользу китайцев.







Сейчас «Сибирь» располагается на 9-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции лиги. Следующую игру новосибирцы проведут 2 февраля дома против владивостокского «Адмирала».









