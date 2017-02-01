В Новосибирске издали календарь с нарушающим ПДД дураком

Оригинальную социальную рекламу придумали в новосибирской областной общественной организации по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Форпост».


В Новосибирске издали календарь с нарушающим ПДД дураком (фото)


«Мы запускаем кампанию социальной рекламы — "Знаковый календарь. 12 месяцев", где каждый из месяцев 2017 года посвящен какой-то теме, например, в феврале это День защитника Отечества»,  — рассказала председатель правления НООО «Форпост» Ирина Морозова.


В Новосибирске издали календарь с нарушающим ПДД дураком (фото)


По ее словам, организация придумала креативный знак и обращение к участникам дорожного движения — «Уступайте друг другу, не воюйте на дорогах!». Обращение будет размещено в наружной рекламе с 1 февраля.


В Новосибирске издали календарь с нарушающим ПДД дураком (фото)


Тимур Брук
Фото Густаво Зырянова

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