В Новосибирске издали календарь с нарушающим ПДД дураком

Оригинальную социальную рекламу придумали в новосибирской областной общественной организации по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Форпост».









«Мы запускаем кампанию социальной рекламы — "Знаковый календарь. 12 месяцев", где каждый из месяцев 2017 года посвящен какой-то теме, например, в феврале это День защитника Отечества», — рассказала председатель правления НООО «Форпост» Ирина Морозова.









По ее словам, организация придумала креативный знак и обращение к участникам дорожного движения — «Уступайте друг другу, не воюйте на дорогах!». Обращение будет размещено в наружной рекламе с 1 февраля.







