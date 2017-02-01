Педагогов в детдомах научат понимать причины обид и злости подростков

Новосибирский благотворительный фонд «Солнечный город» и московский фонд «Арифметика добра» запустили проект в детских домах, который научит педагогов уважительно относиться к переживаниям подростков-сирот.







«Сегодня 90 % детей в интернатных учреждениях — подростки, которые за свой короткий жизненный путь уже накопили много негативного опыта. Все они пережили невероятно сложный период разлуки с близкими. Затем появились новые "дом" и школа, чужие люди вокруг, обида и злость. Все это сильнейшая травма», — пояснили в пресс-службе фонда «Солнечный город». В фонде добавили, что взрослым нужны специальные знания, чтобы не игнорировать эти чувства и помочь детям пережить утрату.







Поэтому «Солнечный город», министерство соцразвития и министерство регионального развития НСО вместе с московским фондом «Арифметика добра» запустили проект «Наука правильной заботы». Программа обучения специалистов по работе с детьми-сиротами займет три года.







«Взрослые научатся понимать, что происходит с ребенком, почему он хочет убежать, почему не слушается или не хочет идти в новую семью. Персоналу детского дома часто кажется, что плохое поведение — это просто способ досадить. На самом деле ребенок, от которого отказались родители, просто не может справиться с болью и обидой», — цитируют в фонде директора Марину Аксенову.







Каждый участник за 8 больших семинаров программы сможет побывать в роли ребенка, биологического родителя и приемного родителя — и специалисты будут подробно разбирать ситуации.







В фонде добавили, что одна из основных ошибок нынешних педагогов — непонимание, что ребенок привязан к кровной семье, «что бы ни творили родители».







«Отсюда много побегов детей из интернатов к родителям, лишенным прав, например. Специалисты не имели понятия важности влияния прошлой жизни ребенка на его развитие, понимание происходящего и своей личности. А тем временем все, что случилось в жизни ребенка, даже самое плохое, является его историей, и это нельзя просто так взять и забыть или сфантазировать новую», — объяснили в «Солнечном городе».







За 2017 год обучение пройдут 83 специалиста. Бюджет проекта на 2017 год — 1,072 млн руб., запланировали организаторы.







Ранее новосибирцы устроили масштабную акцию, чтобы исполнить мечты детей-сирот.