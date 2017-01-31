На карантин по гриппу закрыли уже 5 школ и 8 детсадов

Новосибирские школы и детские сады продолжают закрываться на карантин по гриппу и ОРВИ — за неделю власти остановили занятия в 13 образовательных учреждениях.







За неделю с 23 по 29 января пришлось полностью закрыть 5 школ и 8 детских садов в Новосибирской области из-за гриппа и ОРВИ, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по НСО в ответ на запрос НГС.НОВОСТИ.





Кроме того, закрыты отдельные группы и классы в 116 образовательных учреждениях области, отметили в Роспотребнадзоре.







В частности, закрыта на карантин кольцовская школа № 5 с углубленным изучением английского языка. «Решение о закрытии образовательных учреждений на карантин было принято сегодня в связи с превышением эпидемического порога. Занятия в школе будут приостановлены с 31 января полностью, во всех классах», — сообщается на сайте школы. Карантин введен до 6 февраля.





Ранее в новосибирском министерстве здравоохранения поясняли, что сейчас, в эпидемиологический сезон, руководители детсадов и школ обязаны каждую неделю проводить мониторинг посещаемости и заболеваемости детей ОРВИ и гриппом. Собранную информацию нужно отправлять в областной Центр гигиены и эпидемиологии.





По правилам, если в классе или группе болеют 20 % человек, а по всей школе ОРВИ у трети учащихся, директор должен сообщить об этом в Роспотребнадзор. Минимум карантин по ОРВИ и гриппу может длиться 7 дней.







В Роспотребнадзоре добавили, что сейчас в детском саду № 88 в Ленинском районе закрыты только две группы — воспитанница одной из них попала в больницу с ОРВИ и кишечной инфекцией, девочка умерла в реанимации инфекционного отделения.