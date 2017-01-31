Власти рассчитали, что работающий новосибирец может прожить на 10,8 тысяч в месяц

Власти рассчитали, что работающий новосибирец может прожить на 10,8 тысяч в месяц

В Новосибирской области снизилась величина прожиточного минимума, теперь она составляет 10 225 руб.


В понедельник, 30 января, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление о величине прожиточного минимума за IV квартал 2016 года. Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, новая


величина прожиточного минимума в среднем на жителя составила 10 225 руб. Это на 70 руб. меньше по сравнению с III кварталом.


Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен на уровне 10 869 руб. (–94 руб.), для пенсионеров — на уровне 8246 руб. (–54 руб.). Прожиточный минимум для детей, напротив, повысился на 2 руб. и составил 10 481 руб. Как пояснили в министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области,


прожиточный минимум в IV квартале сократился в основном из-за уменьшения стоимости овощей и плодов.


«Так, стоимость картофеля в потребительской корзине снизилась на 22,5 %, овощей — на 7,5 %. Среднеквартальная стоимость фруктов снизилась на 3,5 %. Также подешевели сахар и кондитерские изделия на 5,8 %, масло растительное и другие жиры — на 2,8 %, хлебопродукты — на 0,8 %. Вместе с тем мясопродукты подорожали на 0,8 %, рыбопродукты — на 1,4 %, молокопродукты — на 6,5 % и яйца — на 10,9 %», — сообщили в министерстве.


Справка: Прожиточный минимум устанавливается один раз в квартал и применяется при расчетах социальных выплат (пособий, минимальных пенсий, стипендий), а также для оценки уровня жизни населения при разработке социальных программ.

Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС

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