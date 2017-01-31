Нарушители ПДД пополнили бюджет области на миллиард рублей

Нарушители ПДД пополнили бюджет области на миллиард рублей

Более миллиарда рублей заработал бюджет региона на штрафах за нарушения ПДД в 2016 году.


«Миллиард, по-моему, 160 млн было взыскано в 2016 году, это на 36 млн больше, чем годом ранее», — рассказал сегодня глава Госавтоинспекции НСО Сергей Штельмах.


Также Штельмаха очень удивила активность жителей региона оплачивать штрафы с 50 % скидкой. Более 70 % граждан, попавших в поле зрения ГИБДД в прошлом году, воспользовались этой возможностью. По его словам, льготы на оплату штрафов будут продлены.


На прошлой неделе в Правительстве России одобрили законопроект, увеличивающий штрафы для водителей, не пропускающих пешеходов.

Тимур Брук
Фото из архива НГС

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