Водитель «Тойоты» послушала совет пассажира и устроила ДТП

Сегодня, 31 января, отъезжавшая от больницы «Тойота» столкнулась с «Шевроле Круз» в новосибирском Академгородке.









Авария произошла в 16:30 возле больницы СО РАН.







«Toyota Vitz выезжала с территории больницы на Пирогова. Пассажир подсказала водителю, что проезд свободен, и водитель начала движение. В это время по Пирогова в сторону Университетского проспекта двигался Chevrolet Cruze — в итоге произошло столкновение», — описали ситуацию специалисты мобильного приложения «Автоспас».













Судя по фотографиям с места аварии, у «Тойоты» сильно разбита передняя часть. И в той, и в другой машинах сработали подушки безопасности.















Как рассказали в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска, в сводку ДТП с пострадавшими эта авария не попала.











Также сегодня НГС.НОВОСТИ рассказывали о необычном ДТП между Академгородком и наукоградом Кольцово: утром недалеко от поворота на Нижнюю Ельцовку столкнулись внедорожник «Тойота Лэнд Крузер» и боевая машина пехоты.