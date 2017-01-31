Водитель «Тойоты» послушала совет пассажира и устроила ДТП

Сегодня, 31 января, отъезжавшая от больницы «Тойота» столкнулась с «Шевроле Круз» в новосибирском Академгородке.


Водитель «Тойоты» послушала совет пассажира и устроила ДТП (фото)


Авария произошла в 16:30 возле больницы СО РАН.


«Toyota Vitz выезжала с территории больницы на Пирогова. Пассажир подсказала водителю, что проезд свободен, и водитель начала движение. В это время по Пирогова в сторону Университетского проспекта двигался Chevrolet Cruze — в итоге произошло столкновение», — описали ситуацию специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Водитель «Тойоты» послушала совет пассажира и устроила ДТП (фото)


Водитель «Тойоты» послушала совет пассажира и устроила ДТП (фото)


Судя по фотографиям с места аварии, у «Тойоты» сильно разбита передняя часть. И в той, и в другой машинах сработали подушки безопасности.


Водитель «Тойоты» послушала совет пассажира и устроила ДТП (фото)


Водитель «Тойоты» послушала совет пассажира и устроила ДТП (фото)


Как рассказали в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска, в сводку ДТП с пострадавшими эта авария не попала.


Водитель «Тойоты» послушала совет пассажира и устроила ДТП (фото)


Также сегодня НГС.НОВОСТИ рассказывали о необычном ДТП между Академгородком и наукоградом Кольцово: утром недалеко от поворота на Нижнюю Ельцовку столкнулись внедорожник «Тойота Лэнд Крузер» и боевая машина пехоты.

Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospas54rus

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