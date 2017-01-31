Димитровский мост встал в сторону центра из-за аварий

Вечером 31 января скорость потока на Димитровском мосту в Новосибирске упала до 10 км/ч.











Пользователи сервиса Яндекс.Пробки отметили сразу два ДТП на подъезде к самому мосту после 16:30.







В это время вся полоса в сторону центра была загружена — автомобили ехали со скоростью 10 км/ч.







На веб-камере, которая установлена у Димитровского моста, было заметно достаточно плотное движение по полосе, которая вела с левого берега на правый. Движение в обратную сторону было более свободным.









