Димитровский мост встал в сторону центра из-за аварий
Вечером 31 января скорость потока на Димитровском мосту в Новосибирске упала до 10 км/ч.
Пользователи сервиса Яндекс.Пробки отметили сразу два ДТП на подъезде к самому мосту после 16:30.
В это время вся полоса в сторону центра была загружена — автомобили ехали со скоростью 10 км/ч.
На веб-камере, которая установлена у Димитровского моста, было заметно достаточно плотное движение по полосе, которая вела с левого берега на правый. Движение в обратную сторону было более свободным.
Елена Громкова
Скрин gorod.megafonsib.ru, yandex.ru/maps
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