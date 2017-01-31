Водитель на угнанном «Лексусе» выдал себя при виде ДПС

Водитель на угнанном «Лексусе» выдал себя при виде ДПС (фото)

Поздно вечером 30 января инспекторы ДПС на трассе в Новосибирской области остановили «Лексус», за рулем которого оказался угонщик.


Вчера около 23 часов инспекторы полка ДПС, лейтенанты полиции Сергей Ивочкин и Денис Салахов патрулировали автодорогу Р254 «Иртыш» в Коченевском районе. Мимо них ехал «Лексус», водитель которого при виде сотрудников ГИБДД неуверенно стал вести машину и заметно нервничал. Полицейские решили остановить «Лексус» для проверки.


«На требование сотрудников Госавтоинспекции предъявить документы для проверки водитель показал только паспорт жителя Омска, пояснив, что все необходимые документы находятся у его отца в Новосибирске», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по НСО.


Водитель на угнанном «Лексусе» выдал себя при виде ДПС (фото)


Полицейские продолжили проверку и выяснили, что на «Лексусе» стоят подложные госномера. По идентификационному номеру (VIN) машины выяснилось, что она принадлежит жителю Красноярска. С владельцем связались, и он подтвердил, что его машину угнали.


Автоинспекторы вызвали следственно-оперативную группу, а водителя «Лексуса» задержали и выписали ему два административных протокола — за управление машиной без документов и с подложными номерами (ч. 1 ст. 12.3, ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ). Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ — угон.


Ранее полицейские задержали 19-летнего парня, угнавшего «Жигули» с мясом у своего конкурента.

Ксения Евдокимова
Фото gibdd.ru

Прочтений: 11325
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (39)39
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено