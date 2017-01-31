Водитель на угнанном «Лексусе» выдал себя при виде ДПС

Поздно вечером 30 января инспекторы ДПС на трассе в Новосибирской области остановили «Лексус», за рулем которого оказался угонщик.





Вчера около 23 часов инспекторы полка ДПС, лейтенанты полиции Сергей Ивочкин и Денис Салахов патрулировали автодорогу Р254 «Иртыш» в Коченевском районе. Мимо них ехал «Лексус», водитель которого при виде сотрудников ГИБДД неуверенно стал вести машину и заметно нервничал. Полицейские решили остановить «Лексус» для проверки.







«На требование сотрудников Госавтоинспекции предъявить документы для проверки водитель показал только паспорт жителя Омска, пояснив, что все необходимые документы находятся у его отца в Новосибирске», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по НСО.











Полицейские продолжили проверку и выяснили, что на «Лексусе» стоят подложные госномера. По идентификационному номеру (VIN) машины выяснилось, что она принадлежит жителю Красноярска. С владельцем связались, и он подтвердил, что его машину угнали.







Автоинспекторы вызвали следственно-оперативную группу, а водителя «Лексуса» задержали и выписали ему два административных протокола — за управление машиной без документов и с подложными номерами (ч. 1 ст. 12.3, ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ). Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ — угон.







Ранее полицейские задержали 19-летнего парня, угнавшего «Жигули» с мясом у своего конкурента.

