В новом необычном баре подают копченые десерты и копченое виски

В новом необычном баре подают копченые десерты и копченое виски (фото)


В Новосибирске открылся бар-коптильня «Цех», где готовят копченое мясо, салаты, десерты, а также продают копченое пиво и копченое виски. 


«Чтобы вы не удивлялись, коптят все — соль, сметану, алкоголь… Сейчас копчение в тренде. Оно вот-вот сейчас зайдет. <…> Скоро, уверяю вас, в Новосибирске все будут коптить», — рассказал владелец бара «Цех» Петр Финов.


В новом необычном баре подают копченые десерты и копченое виски (фото)


Главное блюдо и основа остальных блюд в «Цехе» — копченое мясо. Здесь коптят свинину, говядину, курицу. Коптят естественным путем несколько часов (орлеанский стиль приготовления при 110 градусах) с древесной щепой, а не с помощью «жидкого дыма». После копчения мясо буквально рвется специальным ножом и становится основой почти для всего «раскопченого» меню.


Будь это, например, салат «Цезарь» (240 руб.) или одно из популярных демократичных блюд — запеченный картофель с мясом и салатом (от 280 до 320 руб.). Причем мясо и салат в последнем блюде накладываются внутрь надрезанной огромной картофелины.


В новом необычном баре подают копченые десерты и копченое виски (фото)


Пока меню еще готово не полностью — уже есть пиво с ароматом легкого дымка (180 руб. за 0,5 л) и копченое виски Bowmore, но нет пока такого же шампанского.


С копчеными десертами еще пока не до конца разобрались. Из совершенно необычного — «копченый смузи» в качестве соусов и маринованная телятина в «Егермейстере» (360 руб. за порцию около 200 г), приготовленная по специальной технологии су-вид. Причем на это блюдо идет мясной деликатес: так называемый «глазной мускул» — самая жесткая говяжья мышца.


В новом необычном баре подают копченые десерты и копченое виски (фото)


Петр Финов особо отметил, что мясо они закупают на Алтае. Новый бар «Цех» находится в «европейском дворике» на ул. Коммунистическая — через стену от бара Woody. 


Несколько дней назад НГС.НОВОСТИ рассказали о другом открывшемся заведении «Мамин Сибиряк», где в меню присутствует копченая сметана. 

Илья Калинин
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