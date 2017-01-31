Появился новый способ поменять водительские права

Появился новый способ поменять водительские права

Новосибирцы смогут заменить права в многофункциональном центре на пл. Труда.


С 1 февраля поменять права или получить водительское удостоверение международного образца можно будет в многофункциональном центре «Мои документы».


«Алгоритм простой — человек приходит в МФЦ, сдает набор документов, через какое-то время он возвращается и забирает права. У нас все отработано и все готово, остался лишь практический опыт», — рассказал начальник Госавтоинспекции Новосибирской области Сергей Штельмах.


По его словам, нововведение вступает в силу уже с завтрашнего дня. Срок оказания услуги — 7 дней.


Также глава областной ГИБДД отметил, что в МФЦ можно только поменять права в случае утраты или получения международного водительского удостоверения. В ведении Госавтоинспекции остается получение водительского удостоверения впервые и получение прав нового образца.


Ранее власти заявляли, что получить и поменять права в МФЦ можно будет уже с ноября 2016 года, однако фактически услуга стартует лишь с 1 февраля 2017 года.

Тимур Брук
Фото Алексея Филиппова (РИА Новости)

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