Появился новый способ поменять водительские права

Новосибирцы смогут заменить права в многофункциональном центре на пл. Труда.





С 1 февраля поменять права или получить водительское удостоверение международного образца можно будет в многофункциональном центре «Мои документы».





«Алгоритм простой — человек приходит в МФЦ, сдает набор документов, через какое-то время он возвращается и забирает права. У нас все отработано и все готово, остался лишь практический опыт», — рассказал начальник Госавтоинспекции Новосибирской области Сергей Штельмах.



По его словам, нововведение вступает в силу уже с завтрашнего дня. Срок оказания услуги — 7 дней.



Также глава областной ГИБДД отметил, что в МФЦ можно только поменять права в случае утраты или получения международного водительского удостоверения. В ведении Госавтоинспекции остается получение водительского удостоверения впервые и получение прав нового образца.





Ранее власти заявляли, что получить и поменять права в МФЦ можно будет уже с ноября 2016 года, однако фактически услуга стартует лишь с 1 февраля 2017 года.