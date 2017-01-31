Новосибирец пытал знакомого электрошокером ради 4 миллионов и «Субару»

33-летний житель Новосибирска бил током жертву до тех пор, пока тот не написал долговую расписку и не отдал машину.





Задержали преступника у него дома 27 января сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области и УФСБ по НСО.





«Полицейские установили, что в конце прошлого года злоумышленник с применением электрошокера вымогал у ранее знакомого мужчины 3 млн 800 тыс. руб. В дальнейшем вооруженный пистолетом вымогатель отобрал у "должника" автомобиль "Субару"», — сообщает пресс-служба полиции.







После этого новосибирец привез жертву к нему домой, забрал документы на «Субару» и 270 тыс. руб. Кроме этого, еще раз применив электрошокер, злоумышленник заставил мужчину написать долговую расписку на 800 тыс. руб.







Во время задержания полицейские изъяли у подозреваемого два травматических пистолета и документы на похищенную машину. Денег во время обыска в квартире мужчины не нашли.







Ранее новосибирец был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Полицейские возбудили уголовное дело по статье ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Сегодня задержанный по решению суда был взят под стражу.





Расследование продолжается. Сейчас полицейские ищут возможных соучастников и проверяют причастность мужчины к другим преступлениям. Всех, кто пострадал от действий этого гражданина, просят обратиться в полицию по телефону 232-27-13.







Недавно полицейские задержали 58-летнего мужчину, который взял в долг 18 млн руб., понял, что отдать деньги не может и решил изувечить кредитора с помощью электрошокера и выколоть ему глаза.

