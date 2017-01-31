ГИБДД борется с ночными уличными гонками при помощи песка

Новосибирские ДПСники используют 2 способа для борьбы с нелегальными гонщиками — о них рассказал глава областной ГИБДД Штельмах





«Действительно, у нас есть нелегальные гонщики, и мы знаем, где они собираются, туда выдвигаются экипажи ГИБДД и переписывают всех водителей», — уверил сегодня журналистов начальник ГИБДД Новосибирской области Сергей Штельмах.



По его словам, Госавтоинспекция регулярно использует возможности дорожных служб, которые засыпают излюбленные гонщиками кольца песком и реагентами.





Также среди мер по борьбе со стритрейсерами Штельмах отметил «информирование образовательных учреждений, где учатся эти гонщики».





Цивилизованные новосибирские стритрейсеры часто собираются на соревнования и другие массовые мероприятия. Например, к премьере блокбастера «Форсаж 7» гонщики устроили показ машин возле кинотеатра «Победа».