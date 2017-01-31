ГИБДД борется с ночными уличными гонками при помощи песка

ГИБДД борется с ночными уличными гонками при помощи песка

Новосибирские ДПСники используют 2 способа для борьбы с нелегальными гонщиками — о них рассказал глава областной ГИБДД Штельмах


«Действительно, у нас есть нелегальные гонщики, и мы знаем, где они собираются, туда выдвигаются экипажи ГИБДД и переписывают всех водителей», — уверил сегодня журналистов начальник ГИБДД Новосибирской области Сергей Штельмах. 


По его словам, Госавтоинспекция регулярно использует возможности дорожных служб, которые засыпают излюбленные гонщиками кольца песком и реагентами. 


Также среди мер по борьбе со стритрейсерами Штельмах отметил «информирование образовательных учреждений, где учатся эти гонщики».


Цивилизованные новосибирские стритрейсеры часто собираются на соревнования и другие массовые мероприятия. Например, к премьере блокбастера «Форсаж 7» гонщики устроили показ машин возле кинотеатра «Победа».

Тимур Брук
Фото Рамиля Сидтикова (РИА Новости)

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