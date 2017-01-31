В новую большую школу на Горском пустили детей

В новой новосибирской школе на Горском жилмассиве начинаются учебные занятия: уже завтра, 1 февраля, за парты сядут ученики младших и средних классов.


В новую большую школу на Горском пустили детей (фото)


Об этом НГС.НОВОСТИ сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В пресс-центре уточнили, что фактически новая школа № 212 должна была принять учеников еще в декабре 2016 года, когда состоялось ее техническое открытие. Но занятия в здании пока не велись, потому что у школы не было лицензии на образовательную деятельность. Теперь лицензия есть, а значит, уже завтра школьники приступят к учебе.


С 1 февраля начнутся уроки для учеников 1–8 классов. А учеников 9–11 классов школа № 212 примет уже с нового учебного года.


В новую большую школу на Горском пустили детей (фото)


Сегодня в школе прошла торжественная линейка, на которой побывали губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.


В новую большую школу на Горском пустили детей (фото)


В новую большую школу на Горском пустили детей (фото)


Как ранее сообщали в пресс-центре мэрии Новосибирска, новая школа на Горском жилмассиве рассчитана на 550 учеников. Здание состоит из трех блоков. В нем 38 кабинетов с компьютерами и интерактивным оборудованием, библиотека с читальным залом, игровой и гимнастический залы, а также концертный зал на 252 места. В коридорах школы рабочие поместили информационные табло.


Для детей-инвалидов в здании оборудованы специальные парты, удобный вход, туалеты и лифт. В целом строительство школы обошлось федеральному, областному и городскому бюджетам в 416 млн руб.


В новую большую школу на Горском пустили детей (фото)


В новую большую школу на Горском пустили детей (фото)


Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова

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