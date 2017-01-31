Стала известна личность девушки, чьи вещи нашли посреди Октябрьского моста

Стала известна личность девушки, чьи вещи нашли посреди Октябрьского моста (фото)

В Новосибирске родственники 28-летней Екатерины Полетаевой, вещи которой были найдены на Октябрьском мосту, подали заявление в розыск.


Эту информацию НГС.НОВОСТИ подтвердил источник в правоохранительных органах, сейчас в полиции принимают это заявление.


«30 января 2017 года около 00:20 вышла из дома по ул. Кошурникова, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно», — рассказала близкая подруга Екатерины.


После этого утром около 9 ее вещи нашли на Октябрьском мосту. Очевидец рассказывал, что на мосту лежали бежевая куртка, синяя шапка, красные варежки и серая сумка.


Знакомые предполагают, что девушка могла направиться в сторону Барнаула или Колывани.


Рост Екатерины около 165 см, она среднего телосложения, у нее карие глаза и смуглая кожа.


Среди особых примет спутанность сознания, шрам на левой брови, говорится в ориентировке, которую распространяют друзья.


Она была одета в полосатую вязаную кофту, клетчатую рубашку и брюки и лыжные штаны.


Тех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефонам: 8-983-305-37-43, 8-913-477-61-86, или по номеру полиции 02.

Елена Громкова
Фото предоставлено знакомыми пропавшей

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