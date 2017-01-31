Новосибирские ученые научились предсказывать последствия цунами





Над моделью прогнозирования последствий цунами ITRIS (Integrated Tsunami Research and Information System) работают с 2011 года специалисты лаборатории методов создания, исследования и идентификации математических моделей естествознания НГУ и Института вычислительной математики и математической геофизики (ИВМиМГ) СО РАН.





«Если случается землетрясение, на сейсмических вышках появляется информация, где это случилось и какая магнитуда.





Эти данные известны примерно за час до цунами, потому что скорость звука в земле значительно выше скорости звука в воде.





Эти данные и примерные координаты надо забить в [нашу] систему, потом нажать "смоделировать", и благодаря математическим алгоритмам результат в виде картинки выдается в течение 5–7 минут», — объясняет сотрудница лаборатории, старший преподаватель ММФ НГУ Ольга Криворотько.







После моделирования сотрудник спасательных служб сможет уверенно оценить риски цунами, не обладая при этом специальными математическими знаниями, объясняет Криворотько:





«Дальше смотрят, придет маленькая волна в 1 м — и можно не эвакуировать людей, либо придет 14 м, а это критический уровень для стратегических объектов».











Так как велика вероятность ложной тревоги (по данным Криворотько, 80 % случаев цунами не несут реальных разрушений), а стоимость эвакуации очень высока, прибрежные государства остро заинтересовались этой моделью, так как можно предугадать объективные риски.





В 2016 году новосибирцы создали и запустили систему для индийского прибрежного города Нагапаттинам, заказчиком выступило правительство Индии. Сегодня Криворотько с коллегами работают для Японии по заказу исследовательского института города Аидзувакамацу.







Однако разработки ведутся и для российских спасателей, говорит Криворотько: «В РФ есть угроза цунами на Камчатке и на Дальнем Востоке. Предупреждение ЧС — это критическое направление науки, которое полезно для всей страны».





При этом технология позволяет рассчитывать вред от точечного падения крупного тела в водоем: «Так как это математические модели, они не исключают появления длинных волн после точечного падения какого-нибудь крупного тела, например, в Обское водохранилище. От этого мы не застрахованы. Что произойдет с Академгородком и всем Новосибирском, если такое случится? Эти волны подчиняются такому же физическому закону, волновому движению фронта также, как и волны в океане», — утверждает математик.







Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали, как новосибирцы спасались от цунами в Новой Зеландии.