ГИБДД поставит новые камеры на 7 опасных перекрестках

Новые камеры фиксации нарушений поставят ради сокращения числа ДТП.





«Сейчас мы используем порядка 20 навесных боксов для применения видеофиксации нарушений на пешеходных переходах Новосибирска, и уже в первом квартале этого года будут установлены еще 20 боксов, а также по четыре в Куйбышеве и Барабинске», — рассказал на встрече с журналистами 31 января начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений Павел Килаберия.





Он уточнил, что камеры поставят по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». В Новосибирске системы фиксации поставят на семи наиболее аварийных перекрестках и двух пешеходных переходах:





Восход – Зыряновская

Немировича-Данченко – Сибиряков-Гвардейцев

Никитина – Панфиловцев

Никитина – Кошурникова

Никитина – Кирова

Красный Проспект – Кропоткина

Октябрьская Магистраль – Серебренниковская





Также новые камеры появятся на двух пешеходных переходах: Мочищенское шоссе, 4 и Станционная, 21.





Кроме того, планируется установка стационарных систем видеофиксации в Бердске и Искитиме.





В последний раз серьезно оснащали камерами перекресток ул. Дуси Ковальчук и Плановой в ноябре 2016 года. Там появились камеры, которые фиксируют проезд на «красный» и запрещенный поворот налево.





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