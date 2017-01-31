Новосибирская область задолжала «Газпрому» 1,5 миллиарда

Предприятия НСО задолжали за газ 1,5 млрд руб. — губернатор поручил министерству ЖКХ помочь погасить задолженность МУПам.





«Вопрос острый, обсуждал его на встрече с председателем правления "Газпрома" Алексеем Борисовичем Миллером», — сообщил на встрече с журналистами 31 января губернатор региона Владимир Городецкий.







Информацию о задолженности новосибирских предприятий за газ сегодня распространила пресс-служба компания «Газпром межрегионгаз Новосибирск».







«За 2016 год суммарная дебиторская задолженность всех потребителей увеличилась на 236,8 млн руб. (или 18 %) и превышает 1,54 млрд руб.», — говорится в сообщении.







Задолженность теплоснабжающих организаций региона выросла за год на 17 % и составляет 780,5 млн руб., промышленные предприятия должны около 678,1 млн руб.







Среди должников — Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «УЭВ» (260,9 млн руб.), ООО «СибТЭК» (206 млн руб.), муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Комбинат бытовых услуг» (138,1 млн руб.), ФГУП «Энергетик» (136,3 млн руб.), МУП «Теплосервис» (74 млн руб.), ООО «Генерация Сибири» (71 млн руб.).







«По сравнению с прошлым годом задолженности ФГУП "Энергетик" и ООО "Генерация Сибири" выросли почти в 2 раза, МУП "Теплосервис" — почти в 3 раза», — подчеркнули в пресс-службе.







Владимир Городецкий сообщил, что уже дал задание областному министерству ЖКХ разобраться в ситуации и разработать меры по погашению задолженности муниципальных предприятий.







Что касается населения, то задолженность жителей НСО за прошлый год увеличилась на 11 % и превышает 84,8 млн руб., добавили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Новосибирск».







На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали, что «Газпром» готовится ввести в эксплуатацию на территории области пять новых газопроводов.