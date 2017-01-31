Молодого олимпийского призера из Новосибирска прооперировали в Германии

Молодого олимпийского призера из Новосибирска прооперировали в Германии

Серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро в командном первенстве гимнаст Иван Стретович перенес операцию на кисти в немецкой больнице «Шон Клиник». 


Молодой спортсмен получил травмы еще до Игр в Рио,но смог удачно выступить за сборную.


«После Олимпиады сделал МРТ. Было три перелома, надрывы. После дважды летал в Мюнхен на обследования. Врачи решили, что нужна операция. Сейчас отхожу от наркоза, пока рука побаливает», — рассказал НГС.НОВОСТИ Иван Стретович.


По словам гимнаста, операция длилась 3 часа 40 минут, но уже завтра его выпишут. Разрабатывать руку можно будет только через три месяца. Стретович пропустит все ближайшие соревнования, в том числе чемпионат Европы.

Кроме спортивных достижений Стретович строит музыкальную карьеру. В начале года Иван выпустил свой первый альбом с шестью рэп-композициями. Стретович пообещал, что вскоре выйдет его первый клип — сейчас видео монтируют в Санкт-Петербурге.

Дарья Януш
Фото Алексея Филиппова (РИА Новости)

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