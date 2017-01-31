Убийце помощницы депутата Заксобрания дали 13 лет

Сегодня, 31 января, суд вынес обвинительный приговор 34-летнему рецидивисту Руслану Лещуку, который летом прошлого года задушил и обокрал помощницу депутата Заксобрания Новосибирской области.





«Мне нечего сказать», — заявил Лещук, когда суд предоставил ему последнее слово. Во время судебного заседания он сидел с надвинутым на голову капюшоном и заявил, что возражает против того, чтобы журналисты его снимали.







Как сообщалось ранее, 38-летнюю Инну Антонникову — помощницу депутата от КПРФ Евгения Смышляева — нашли задушенной в съемной квартире на ул. Чаплыгина 20 июня 2016 года. Тело убитой женщины обнаружил ее бывший муж — он привел 7-летнего сына, которого забирал на выходные.







Как рассказали в прокуратуре Железнодорожного района Новосибирска, на месте убийства была найдена записка со словами: «Сдохни, ш… (бранное выражение, означающее женщину легкого поведения. — О.Х.), за КПРФ».







Спустя 5 дней после обнаружения тела полицейские сообщили о поимке подозреваемого, который к тому времени уже успел уехать в Нижний Новгород. Задержанным оказался ранее судимый 34-летний житель Новокузнецка. Еще на стадии предварительного следствия мужчина признал свою вину, сообщали в СУ СКР по Новосибирской области.







Знакомые задержанного рассказывали НГС.НОВОСТИ, что раньше Руслан Лещук уже сидел в колонии за убийство: в 2004 году в пьяном угаре убил своего знакомого на даче, украл его вещи и угнал машину. По совокупности преступлений суд дал ему 10 лет, но в 2011 году мужчина освободился досрочно.





Предварительное следствие установило, что в начале лета 2016 года подозреваемый приехал в Новосибирск, где и познакомился с Инной Антонниковой. Как вспоминала одна из подруг убитой, Руслан обратил внимание на помощницу депутата, когда та читала книгу в Центральном парке.







В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области со ссылкой на версию следствия сообщали, что в середине июня Руслан Лещук пришел в гости к помощнице депутата и поссорился с ней «на почве ревности». В гневе он накинулся на женщину, повалил ее на пол и задушил. После этого гость украл из квартиры 2 мобильных телефона, цепочку, кулон и женскую сумку, в которой были деньги и банковские карты.







«Один из телефонов он выкинул, второй телефон и кулон оставил при себе, цепочку сдал в ломбард», — отмечали в облпрокуратуре.







Как сегодня уточнила помощник прокурора Железнодорожного района Новосибирска Ася Овчинникова, общая сумма материального ущерба составила 71 480 руб. Во время судебных прений гособвинение попросило для подсудимого 15 лет колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 3 месяца. Кроме того, по мнению представителя гособвинения, Руслан Лещук должен возместить семье убитой женщины как материальный, так и моральный вред. В свою очередь адвокат Лещука в суде настаивал на минимальном наказании для своего подзащитного, так как мужчина полностью признал свою вину. Кроме того, у него есть смягчающее обстоятельство — маленький ребенок, рассказала представитель прокуратуры о позиции адвоката.





В итоге Железнодорожный районный суд Новосибирска признал Руслана Лещука виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и приговорил его к 13 годам колонии особого режима. Также осужденный обязан выплатить моральный и материальный вред, уточнила Ася Овчинникова, не называя конкретных сумм.







Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.