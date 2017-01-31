Богемная художница из Новосибирска открыла галерею в Майами

Богемная художница из Новосибирска открыла галерею в Майами (фото)

Основательница новосибирского лофта «Трава» Александра Шатохина вместе с партнерами открыла галерею Boogie Gallery, которая работает в Москве, Нью-Йорке и Майами.


«Когда-то я мечтала жить в Майами — и когда уже забыла об этом, все сбылось! — рассказывает художница. — Я давняя поклонница крупнейшей в мире ярмарки современного искусства "Арт-Базель" в Майами, и мне очень нравится развитие искусства в США. Ведь отсюда к нам в Новосибирск пришло лофтовое движение (не без моей помощи), поп-арт Энди Уорхола, бургеры с колой и еще много чего прекрасного!».


Александра Шатохина основала Boogie Gallery с тремя партнерами — Антоном Катковым из Нью-Йорка, Натальей Судовой и Ульяной Зелинской из Москвы. Новосибирская художница курирует отделение в Майами. «Наш филиал обосновался в арт-дистрикте под названием Винвуд, — рассказывает она. — Это прекрасный оазис мира искусства среди пальм».


Богемная художница из Новосибирска открыла галерею в Майами (фото)


Вход в галерею бесплатный — авторы проекта зарабатывают на продаже картин. По словам Александры Шатохиной, для привлечения покупателей не нужно придумывать никаких мероприятий и акций: «Здесь это просто интересно людям, они специально приезжают, чтобы посмотреть работы современных художников».


Сейчас Boogie Gallery представляет зрителям из разных стран работы 8 авторов, среди которых сама Александра Шатохина, маркиз Ги де Монлор из Франции, американка Рейчел Моусей и профессор НГПУ Александр Бабичев. «Все художники представлены на сайте проекта, мы рассматриваем заявки каждый день и создаем дополнительную базу мастеров», — рассказала автор из Новосибирска.


Богемная художница из Новосибирска открыла галерею в Майами (фото)


По словам Александры Шатохиной, несмотря на запуск нового проекта во Флориде, она продолжит заниматься и новосибирским лофтом «Трава». «Я контролирую все процессы, происходящие в нем, и использую опыт, который получаю здесь, на благо новосибирского проекта», — поясняет художница.


На НГС.НОВОСТИ выходил фоторепортаж о жизни и работе молодых художников в Новосибирске.

Александра Зенкова
Фото предоставлены Александрой Шатохиной

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