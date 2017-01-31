«Яндекс» запустил новый сервис для покупки билетов на автобусы

Компания «Яндекс» запустила сервис по поиску и покупке билетов на междугородние автобусы — билеты из Новосибирска там продают без комиссии.









Новый сервис называется Яндекс.Автобусы. Там можно с помощью банковской карты купить билеты на пригородные и междугородние рейсы. Сервис доступен с компьютеров, также есть версия для мобильных устройств.











Сейчас на сервисе доступно более 10 тыс. направлений, которые охватывают большинство городов России, в том числе и Новосибирскую область. «Яндекс» уверяет, что купить билеты через сервис можно по той же цене, что и в кассе автовокзала — без комиссии.







«В Новосибирской области автобусное сообщение играет важную роль — по числу запросов автобусных маршрутов на сервисе Яндекс.Расписания она занимает 18-е место в России. Автобусам посвящены 8 % запросов жителей к сервису (остальные запросы приходятся на прочие виды транспорта). Для сравнения, в Московской области доля "автобусных запросов" составляет 10 %, а в Крыму — более 30 %», — комментирует региональный представитель «Яндекса» Ольга Молодан.







По словам руководителя сервиса Яндекс.Автобусы Михаила Томшинского, перевозчикам и другим участникам рынка они предлагают «новый канал продаж с большой аудиторией и ежедневное перечисление выручки».







Жителям Новосибирска сервис Яндекс.Автобусы предлагает купить билеты в Барнаул, Кемерово, Томск, Бийск, Барабинск, Шерегеш, а также другие города.





Для каждого рейса указаны время отправления и прибытия, перевозчик, стоимость билетов и количество свободных мест в автобусе.





Например, из Новосибирска в Томск сегодня, 31 января, сервис предлагает 7 рейсов. Стоимость билетов на автобус, отъезжающий из Новосибирска в 18:50, на Яндекс.Автобусах — 520 руб., а на сайте новосибирского автовокзала — 551 руб. 20 коп. (с учетом 6%-ной комиссии платежной системы и с предварительным сбором). Билет на автобус до Шерегеша на 31 января на 23:40 можно купить на сервисе Яндекс.Автобусы за 1115 руб., а на сайте новосибирского автовокзала — за 1181 руб. 90 коп., опять же с учетом комиссии.





Вчера «Яндекс» заявил об открытии очной магистратуры «Анализ данных» в Новосибирском государственном университете.

