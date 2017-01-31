Губернатор назвал причины роста населения области в последние годы

Губернатор назвал причины роста населения области в последние годы

Владимир Городецкий заявил об устойчивом приросте населения в Новосибирской области за последние пять лет.


«Положительные темпы демографического развития в области обусловлены реализацией мер по стимулированию рождаемости, модернизацией системы здравоохранения», — объяснил глава региона.


По данным на ноябрь 2016 года, в Новосибирской области живет 2 млн 775 тыс. человек, привел губернатор данные Новосибирскстата. Планируется, что к 2025 году численность населения достигнет 2,9 млн человек.


Городецкий уточнил, что еще в 2007 году коэффициент естественной убыли населения в Новосибирской области составлял 4,6 промилле (разница между количеством умерших и родившихся). В 2016 году уже наблюдался устойчивый прирост населения, коэффициент составил 1 промилле.


НГС.НОВОСТИ рассказывали, что в 2016 году Новосибирская область вошла в число 4 регионов Сибири с естественной убылью населения. Самыми распространенными причинами смерти в Новосибирской области стали болезни системы кровообращения и злокачественные новообразования.

Ольга Власова
Фото pixabay.com

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