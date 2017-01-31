Автобус до «МЕГИ» сократил маршрут в два раза

Мэрия Новосибирска решила вернуть прежний маршрут автобуса № 9, который в последнее время ходил через СТЦ «МЕГА» от Юго-Западного жилмассива до ТЭЦ-5.







Маршрут сократили в два раза, с 1 февраля он не будет ходить с левого берега на правый.







«Такое решение принято маршрутной комиссией по результатам обследования пассажиропотока», — рассказали в пресс-центре мэрии.







Маршрут № 9, который раньше назывался «СТЦ "МЕГА" – Юго-Западный жилмассив» продлили до ТЭЦ-5 в ноябре 2016 года. В пресс-центре мэрии объясняли, что этот маршрут продлили для того, чтобы пассажирам было удобнее добираться до НГПУ. Руководство университета попросило учесть нехватку общественного транспорта в этом районе.







Красным цветом указан участок, по которому автобусы больше не будут ездить



После этого маршрут пустили через Бугринский мост на правый берег.







В последних числах ноября один из читателей жаловался НГС.НОВОСТИ, что водители этого маршрута отказывались по вечерам ездить с левого на правый берег и наоборот.





Теперь автобус возвращается к прежней схеме движения, которая действовала до продления.







Теперь маршрут будет начинаться у «МЕГИ», затем автобус пойдет по ул. Тюменская, Оловозаводская, Сержанта Коротаева, Комсомольская, Бронная. После этого пассажиры окажутся на 18-м Бронном переулке, а потом на ул. Петухова, Хилокская, Троллейная, 9 Гвардейской Дивизии, Волховская, Связистов. Конечной остановкой будет «Юго-Западный жилмассив».

