Автобус до «МЕГИ» сократил маршрут в два раза

Мэрия Новосибирска решила вернуть прежний маршрут автобуса № 9, который в последнее время ходил через СТЦ «МЕГА» от Юго-Западного жилмассива до ТЭЦ-5.


<span></span><span>Автобус до «МЕГИ» сократил маршрут в два раза</span> (схема)

Маршрут сократили в два раза, с 1 февраля он не будет ходить с левого берега на правый.


«Такое решение принято маршрутной комиссией по результатам обследования пассажиропотока», — рассказали в пресс-центре мэрии.


Маршрут № 9, который раньше назывался «СТЦ "МЕГА" – Юго-Западный жилмассив» продлили до ТЭЦ-5 в ноябре 2016 года. В пресс-центре мэрии объясняли, что этот маршрут продлили для того, чтобы пассажирам было удобнее добираться до НГПУ. Руководство университета попросило учесть нехватку общественного транспорта в этом районе.


Красным цветом указан участок, по которому автобусы больше не будут ездить
Красным цветом указан участок, по которому автобусы больше не будут ездить

После этого маршрут пустили через Бугринский мост на правый берег.


В последних числах ноября один из читателей жаловался НГС.НОВОСТИ, что водители этого маршрута отказывались по вечерам ездить с левого на правый берег и наоборот.


Теперь автобус возвращается к прежней схеме движения, которая действовала до продления.


Теперь маршрут будет начинаться у «МЕГИ», затем автобус пойдет по ул. Тюменская, Оловозаводская, Сержанта Коротаева, Комсомольская, Бронная. После этого пассажиры окажутся на 18-м Бронном переулке, а потом на ул. Петухова, Хилокская, Троллейная, 9 Гвардейской Дивизии, Волховская, Связистов. Конечной остановкой будет «Юго-Западный жилмассив».

Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой
​Фрагмент справочника 2ГИС

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