Новосибирец завоевал медали в гонках на санях со скоростью более 100 км/ч

Новосибирец завоевал медали в гонках на санях со скоростью более 100 км/ч (фото, видео)

Молодой новосибирский бобслеист Михаил Мордасов стал победителем первенства мира.


21-летний новосибирец Михаил Мордасов в январе 2017 года успел поучаствовать в пяти соревнованиях в Швейцарии и Германии, при этом в четырех из них завоевал медали, сообщили в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства (НЦВСМ).


29 января в немецком городе Винтерберге завершилось первенство мира среди участников до 23 лет. Там Михаил Мордасов завоевал две золотые медали — в двухместном и четырехместном экипажах. По итогам двух попыток россияне показали время 1 минута 49,82 секунды. А 24 января на этапе Кубка Европы Михаил стал победителем в четырехместном экипаже, а в двухместном получил 4-е место.


Новосибирец завоевал медали в гонках на санях со скоростью более 100 км/ч (фото, видео)


Ранее на чемпионате Европы в швейцарском городе Санкт-Мориц Михаил стал четвертым, а на этапе Кубка Европы финишировал в составе команды третьим и пятым.


По данным Федерации бобслея России, спускаясь по трассе, боб развивает скорость около 80 миль в час, т.е. 130 км/ч. Мировой рекорд скорости на бобе принадлежит россиянину Дмитрию Абрамовичу, который он установил во время зимней Олимпиады-2010. Управляя бобом-двойкой, на тренировке в канадском Уистлере спортсмен разогнался до 149,18 км/ч.


Один из заездов сборной России в составе Дмитрия Попова, Андрея Казанцева, Ивана Кардакова и Михаила Мордасова


Тренер Мордасова по физической подготовке Валерий Мартюшов рассказал НГС.НОВОСТИ, что Михаил занимается бобслеем уже 1,5 года. До этого спортсмен занимался легкой атлетикой, имел разряд КМС и показывал высокие результаты — стал бронзовым призером первенства России по юниорам на 400 м с барьерами. Однако после этого сезона результаты у Михаила пошли на спад, и ему предложили пройти специальные тесты и попробовать себя в бобслее.


«У него сразу начались успехи — весной он выиграл спартакиаду России по молодежи. Михаил бегал 400 с барьерами — барьерные дистанции подразумевают высокую координацию, ловкость, гибкость, острый ум.


И в этом плане он подошел в команду. Я, его бывший тренер по легкой атлетике, знаю его, физическую его составляющую, силовые [возможности]. Мы с ним и психологические моменты [проговариваем], потому что бобслей — достаточно рисковый вид спорта, не каждый там задерживается», — рассказал Валерий Мартюшов.


Сейчас Михаил из юниорской попал во взрослую команду и будет готовиться к чемпионату мира. У бобслеистов большая конкуренция, поэтому они находятся все время в тонусе и поддерживают форму, отмечает Мартюшов. «Михаил тренировочные разбеги мне скидывает, потому что там очень четко надо согласовать углы бегового шага,


там же буквально несколько секунд они разгоняются и каждый шаг — ценный. И решающее значение, 90 % успеха, имеет именно разгон. Над этим мы, конечно, работаем», — говорит тренер.


Он добавил, что еще один его воспитанник из легкой атлетики — Денис Коротков — сейчас выступает в бобслее и числится во взрослой команде. В декабре 2016 года Денис в составе четырехместного экипажа победил на этапе Кубка Европы в Кенигзее.


Денис Коротков
Денис Коротков


Недавно новосибирские каратисты вернулись с международного турнира в Париже — там спортсмен Илья Грановесов завоевал серебряную медаль.

Ксения Евдокимова
Фото Владимира Астапковича (РИА Новости) (1), rusbob.ru (2, 3)
Видео www.youtube.com, канал bobbybobbahn

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