Губернатор создает новый орган для контроля за тратами коммунальщиков после роста тарифов

Губернатор создает новый орган для контроля за тратами коммунальщиков после роста тарифов

Межотраслевой совет проконтролирует естественные монополии в Новосибирской области.


«Общественный совет будет заниматься достижением баланса интересов потребителей», — сообщил губернатор Владимир Городецкий 31 января на встрече с журналистами. Положение о создании общественного совета глава региона подпишет сегодня.


В пресс-службе правительства НСО уточнили, что совет возглавит сам губернатор.


Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий создается согласно постановлению Правительства РФ, уточнил глава региона. Совет будет изучать инвестпрограммы, в том числе в сфере электроэнергетики, транспорта, водоснабжения, водоотведения, услуг электросвязи.


Тарифы на коммунальные услуги будут повышены в Новосибирске сразу на 15 % с 1 июля этого года. Тариф на холодную воду повышен для новосибирцев на 20 %, на горячую воду — на 15,9 %, на водоотведение — на 20,1 %, на отопление — на 14,9 %. Меньше всего подорожала электроэнергия (на 2,9 %) и газ (на 3,9 %). Руководитель департамента по тарифам НСО Гарей Асмодьяров ранее объяснил повышение тарифов именно «необходимостью модернизации» сетей и реализации инвестпрограмм в первую очередь двух крупнейших ресурсоснабжающих организациях — АО «СИБЭКО» и МУП «Горводоканал».


Так, «Горводоканал» в 2017 году планирует получить на 200 млн руб. больше на модернизацию и реконструкцию централизованной систем водоснабжения и водоотведения, «СИБЭКО» — дополнительно 664 млн руб., которые направит на инвестпроекты в сфере теплоснабжения.


Владимир Городецкий ранее заявил, что социально незащищенным группам населения компенсируют прибавку в платежках за коммуналку. 


«Около 500 тыс. человек получат льготы», — уточнил сегодня Городецкий, пояснив, что для компенсации понадобится 92 млн руб.


Решение губернатора повысить тарифы на ЖКХ вызвало большой резонанс у жителей города. В декабре около 150 человек со всего города приехали на набережную для участия в митинге против такого повышения. В январе на повторный митинг на пл. Ленина пришли больше 500 человек.

Ольга Власова
Фото Анны Золотовой

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