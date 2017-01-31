Губернатор создает новый орган для контроля за тратами коммунальщиков после роста тарифов

Межотраслевой совет проконтролирует естественные монополии в Новосибирской области.







«Общественный совет будет заниматься достижением баланса интересов потребителей», — сообщил губернатор Владимир Городецкий 31 января на встрече с журналистами. Положение о создании общественного совета глава региона подпишет сегодня.







В пресс-службе правительства НСО уточнили, что совет возглавит сам губернатор.





Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий создается согласно постановлению Правительства РФ, уточнил глава региона. Совет будет изучать инвестпрограммы, в том числе в сфере электроэнергетики, транспорта, водоснабжения, водоотведения, услуг электросвязи.







Тарифы на коммунальные услуги будут повышены в Новосибирске сразу на 15 % с 1 июля этого года. Тариф на холодную воду повышен для новосибирцев на 20 %, на горячую воду — на 15,9 %, на водоотведение — на 20,1 %, на отопление — на 14,9 %. Меньше всего подорожала электроэнергия (на 2,9 %) и газ (на 3,9 %). Руководитель департамента по тарифам НСО Гарей Асмодьяров ранее объяснил повышение тарифов именно «необходимостью модернизации» сетей и реализации инвестпрограмм в первую очередь двух крупнейших ресурсоснабжающих организациях — АО «СИБЭКО» и МУП «Горводоканал».





Так, «Горводоканал» в 2017 году планирует получить на 200 млн руб. больше на модернизацию и реконструкцию централизованной систем водоснабжения и водоотведения, «СИБЭКО» — дополнительно 664 млн руб., которые направит на инвестпроекты в сфере теплоснабжения.





Владимир Городецкий ранее заявил, что социально незащищенным группам населения компенсируют прибавку в платежках за коммуналку.







«Около 500 тыс. человек получат льготы», — уточнил сегодня Городецкий, пояснив, что для компенсации понадобится 92 млн руб.





Решение губернатора повысить тарифы на ЖКХ вызвало большой резонанс у жителей города. В декабре около 150 человек со всего города приехали на набережную для участия в митинге против такого повышения. В январе на повторный митинг на пл. Ленина пришли больше 500 человек.