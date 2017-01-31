Всего за сутки три машины сгорели из-за проблем с проводкой

<span>Всего з</span><span>а сутки три машины сгорели из-за проблем с проводкой</span>

30 января в Новосибирской области три автомобиля загорелись из-за короткого замыкания.


Одна машина загорелась в Заельцовском районе города, а две других — под Новосибирском.


Утром на ул. Даргомыжского загорелась «Мазда», у нее обгорел двигатель, навесное оборудование и лакокрасочное покрытие. «Предположительно пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки в моторном отсеке», — рассказали в МЧС.


Вечером в селе Толмачево загорелся грузовик МАЗ, огонь повредил кабину и прицеп. «Водитель получил ожоги. Вероятно, что пожар вызвало короткое замыкание преобразователя автомобиля», — уточнили спасатели.


На третий пожар МЧС отправилось в ночь на 31 января в село Плотниково. Из-за короткого замыкания в двигателе загорелся грузовик «МАН», огонь повредил кабину, дверь и моторный отсек.


«Короткое замыкание электрооборудования в моторном отсеке двигателя — самая распространенная причина пожаров в машинах. Причем произойти короткое замыкание может как в движущемся, так и припаркованном автомобиле», — заявили в МЧС. Всего в январе в Новосибирской области МЧС зарегистрировало 17 пожаров в транспорте.


Один из последних пожаров случился вечером 29 января в Пашино — там владелица «Тойоты Витц» решила прогреть свою машину и та полностью выгорела

Елена Громкова
Фото 54.mchs.gov.ru

Прочтений: 6645
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (14)14
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено