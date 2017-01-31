Всего за сутки три машины сгорели из-за проблем с проводкой

а сутки три машины сгорели из-за проблем с проводкой

30 января в Новосибирской области три автомобиля загорелись из-за короткого замыкания.







Одна машина загорелась в Заельцовском районе города, а две других — под Новосибирском.







Утром на ул. Даргомыжского загорелась «Мазда», у нее обгорел двигатель, навесное оборудование и лакокрасочное покрытие. «Предположительно пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки в моторном отсеке», — рассказали в МЧС.







Вечером в селе Толмачево загорелся грузовик МАЗ, огонь повредил кабину и прицеп. «Водитель получил ожоги. Вероятно, что пожар вызвало короткое замыкание преобразователя автомобиля», — уточнили спасатели.







На третий пожар МЧС отправилось в ночь на 31 января в село Плотниково. Из-за короткого замыкания в двигателе загорелся грузовик «МАН», огонь повредил кабину, дверь и моторный отсек.







«Короткое замыкание электрооборудования в моторном отсеке двигателя — самая распространенная причина пожаров в машинах. Причем произойти короткое замыкание может как в движущемся, так и припаркованном автомобиле», — заявили в МЧС. Всего в январе в Новосибирской области МЧС зарегистрировало 17 пожаров в транспорте.







Один из последних пожаров случился вечером 29 января в Пашино — там владелица «Тойоты Витц» решила прогреть свою машину и та полностью выгорела.

