Появился новый маршрут до аэропорта «Толмачёво» на ПАЗах

Появился новый маршрут до аэропорта «Толмачёво» на ПАЗах

Новый муниципальный автобусный маршрут запустили из Новосибирска в Толмачево.


«Обновленный маршрут позволит жителям областного центра беспрепятственно следовать до места работы, например, в Толмачево, а жителям микрорайона "Геодезия" — в обратную сторону. Важно, что теперь жители могут воспользоваться регулярным маршрутом с предоставлением права льготного проезда», — приводит пресс-служба региона слова министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Титова.


Новый муниципальный маршрут № 122 начал ходить с 30 января по схеме: «ул. Степная (г. Обь) – Аэропорт "Толмачёво" – ул. Строительная (г. Обь) – Толмачевское шоссе – пл. Станиславского – метро "пл. Площадь Маркса"».


По словам Титова, маршрут ввели по просьбам жителей города Оби и левобережья Новосибирска. На маршруте будут работать четыре автобуса марки ПАЗ-32054 с максимальной вместимостью 43 человека.


По расписанию маршрута, первый автобус от остановки «Ул. Степная» (г. Обь) будет отправляться в 5:30, от пл. К.Маркса — в 6:30. Из Толмачево первый автобус выезжает в 5:42. Последний рейс — с ул. Степной (г. Обь) — в 20:30, из Толмачево — в 20:42, с пл. Маркса — в 21:30. 


Как сообщили в «Обском Транспортном Предприятии», цена проезда в автобусе № 122 — 19 руб. 


Напомним, с 1 декабря изменился путь муниципального маршрута № 43 «"Белые росы" – "Чистая Слобода"».

Анна Богданова
Фото Стаса Соколова

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