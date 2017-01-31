Женщина выпала с девятого этажа на Большевистской

Утром 31 января в Октябрьском районе Новосибирска пожилая женщина выпала с 9-го этажа и разбилась насмерть.







Инцидент произошел около 8:30 по адресу Большевистская, 110.







«Обнаружено тело женщины с телесными повреждениями, признаками характерными для падения с высоты. Личность ее установлена, это жительница данного дома. По данному факту мы проводим проверку», — рассказали в следственном управлении СК РФ по НСО.





Погибшей женщине было 80 лет.







Источник в правоохранительных органах рассказал, что погибшая выпала с 9-го этажа из окна подъезда.







Дополнение: В Следственном управлении СК РФ по НСО отметили, то по факту падения женщины проводится доследственная проверка.







«Предварительно установлено, что женщина проживала в данном доме, ранее высказывала намерения покончить жизнь самоубийством. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Следователями проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники и очевидцы», — сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по НСО Анастасия Кулешова.

