Женщина выпала с девятого этажа на Большевистской

Утром 31 января в Октябрьском районе Новосибирска пожилая женщина выпала с 9-го этажа и разбилась насмерть.


Инцидент произошел около 8:30 по адресу Большевистская, 110.


«Обнаружено тело женщины с телесными повреждениями, признаками характерными для падения с высоты. Личность ее установлена, это жительница данного дома. По данному факту мы проводим проверку», — рассказали в следственном управлении СК РФ по НСО.


Погибшей женщине было 80 лет.


Источник в правоохранительных органах рассказал, что погибшая выпала с 9-го этажа из окна подъезда.


Дополнение: В Следственном управлении СК РФ по НСО отметили, то по факту падения женщины проводится доследственная проверка.


«Предварительно установлено, что женщина проживала в данном доме, ранее высказывала намерения покончить жизнь самоубийством. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Следователями проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники и очевидцы», —  сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по НСО Анастасия Кулешова.

Елена Громкова

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