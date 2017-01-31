Ювелирный салон «585» ограбили за 2 часа до закрытия

Ювелирный салон «585» ограбили за 2 часа до закрытия

​Новосибирская полиция разыскивает двоих неизвестных, которые вечером 30 января ограбили ювелирный салон на пр. Дзержинского.


«30 января в районе 19 часов было совершено нападение на ювелирный магазин в Дзержинском районе. Двое предполагаемых преступников проникли в помещение магазина и завладели золотыми изделиями. Сумма ущерба устанавливается», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.


На место происшествия приехала следственно-оперативная группа полицейских, сейчас они устанавливают обстоятельства преступления и причастных к нему, разыскивают преступников.


Новосибирцы в соцсетях пишут, что инцидент произошел в салоне «585 Золотой» на пр. Дзержинского, 61. По данным 2ГИС, магазин находится в смежном здании на Трикотажной, 29.


В администрации сети салонов «585» подтвердили, что происшествие было, однако не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.


Это не первый случай, когда злоумышленники пытаются ограбить ювелирный магазин сети «585». Тогда налетчик ворвался в салон на ул. Громова с ружьем «Сайга». Налетчику попытался оказать сопротивление охранник магазина. В ответ нападавший выстрелил в мужчину, ранив его в живот. Сопротивление злоумышленнику оказал как раненый охранник, так и посетитель магазина.

Ксения Евдокимова
Фото Екатерины Калиневич

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