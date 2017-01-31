«Тойота Лэнд Крузер» разбилась о БМП под Академгородком

​Утром 31 января под Новосибирском — между Академгородком и Кольцово — столкнулись внедорожник «Тойота Лэнд Крузер» и боевая машина пехоты.





Как рассказала НГС.НОВОСТИ проезжавшая мимо женщина, около 9:00 она ехала со стороны Кольцово в Академгородок и после поворота на Нижнюю Ельцовку увидела последствия ДТП.







«Стоял танк, чуть выехав на дорогу, рядом был врезавшийся черный внедорожник, у которого была сильно смятая передняя часть. Возле места ДТП находились несколько машин, а также люди в военной форме <…> Удивление вызвала произошедшая ситуация, так как я каждый день езжу этим маршрутом. Когда едет колонна танков, обычно выходит человек на дорогу с флажками, перегораживает дорогу, выставляя приоритет военным машинам. Почему сегодня так вышло? Надеюсь, разберутся и предпримут меры для избежания подобных ситуаций в будущем», — описала ситуацию женщина.







Еще один очевидец уточнил, что в аварии участвовала БМП, а не танк. По наблюдениям мужчины, боевая машина пехоты столкнулась с «Тойотой Лэнд Крузер». Участники ДТП стояли поперек дороги из Академгородка в Кольцово, свободной оставалась только одна полоса. По данным очевидцев, у внедорожника смята передняя часть кузова.







В отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области сообщили, что в сводку ДТП с пострадавшими эта авария не попала.









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