Вакансия директора пивного ресторана оказалась среди самых дорогих в январе

Аналитики сайта по поиску работы HeadHunter составили рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами за январь.





«Самой дорогой вакансией месяца стало предложение для ведущего Java-разработчика с зарплатой от 250 тыс. руб.», — рассказали в пресс-службе компании HeadHunter. Сейчас вакансия находится в архиве.







В числе вакансий с самыми высокими зарплатами — директор филиальной сети в компанию по производству и оптовым продажам собственных торговых марок. Зарплатное предложение — от 200 тыс. руб. От соискателя требуется опыт работы в продажах, практические знания в области финанасового менеджмента, маркетинга и логистики. Командировки могут занимать до 80 % рабочего времени. Эта вакансия активная.





Директор пивного ресторана на левом берегу может зарабатывать от 80 тыс. руб. в месяц. От кандидата на должность требовались практические навыки и детальные знания операционной деятельности ресторана, опыт работы в ресторанной индустрии на должности управляющего, аналитические способности и коммуникативные навыки. Вакансия уже в архиве.





Продолжаются поиски детского стоматолога в медицинскую клинику. От кандидата ждут знание современных методов лечения, диагностики. Необходимо высшее профильное образование и опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет, работодатель предлагает зарплату от 80 тыс. руб.







Рекламно-модельное агентство «vip-casting.info» в январе искало моделей разной комплекции и типажей и предлагало им заработок до 147,9 тыс. руб. В числе обязанностей — съемки в рекламных роликах, музыкальных клипах, кинофильмах, участие в показах, съемках для каталогов одежды. Вакансия уже в архиве.





«2017 год начался очень активно на рынке труда, — комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири. — Общий рост числа предложений составил 7 % от общего числа, самый большой рост был в сферах "Туризм, гостиницы, рестораны" и "Автомобильный бизнес", где рост составил +77 % по отношению к прошлому году. А вот самыми активными соискателями стали представители рабочих специальностей, чьи резюме удвоились в январе».







В декабре НГС.НОВОСТИ рассказывали о вакансиях с самыми высокими зарплатами, которые предлагали новосибирцам в 2016 году. В топ-5 вакансий попали руководитель направления, директор предприятия, водитель-экспедитор, гейм-дизайнер и главный инженер. Так, руководителю бизнес-направления на «высокомощные предприятия» предлагали зарплату от 175 тыс. до 300 тыс. руб.

