Названа дата открытия первой платной парковки в центре Новосибирска

​Первая платная парковка в центре Новосибирска — на пл. Гарина-Михайловского — откроется 25 апреля.





Об этом сообщил представитель компании-подрядчика AEL-RTS. «Компания AEL-RTS уже приступила к поэтапному строительству объекта. На данный момент идет процесс согласования точки подключения, происходит сборка парковочного оборудования, производство ограждения и сборки навеса для кассы, будки охраны», — рассказали в компании.







Планируется, что эти работы завершатся в феврале, а в марте начнутся монтажные работы.





Запуск парковки намечен на 25 апреля, уточнил директор новосибирской городской службы парковки Игорь Зимин.







По словам Зимина, плата за час парковки составит 20 руб. Оплатить услуги можно будет в паркомате с помощью банковской карты или наличными, в дальнейшем для оплаты разработают специальное приложение.





В октябре 2016 года компания AEL-RTS выиграла конкурс на выполнение работ по устройству и вводу в эксплуатацию плоскостной парковки на 100 мест на пл. Гарина-Михайловского. Заказчиком проекта выступил новосибирский «Городской центр организации дорожного движения».







На парковке установят автоматизированные кассы оплаты, табло занятости парковки, системы видеонаблюдения и голосовой связи, контроллер управления парковкой и пост охраны.







Ранее сообщалось, что парковка расположится между пл. Гарина-Михайловского и ул. Ленина, через дорогу от административного здания банка ВТБ24 по адресу ул. Ленина, 86. Сейчас на этом месте действует бесплатная парковка.







Городские власти заявляли, что к концу 2017 года они планируют создать первую платную зону для парковки в самом центре Новосибирска — на территории, ограниченной ул. Писарева, Семьи Шамшиных, Советской и Южной площадью.

