Новосибирцы застряли в длинных пробках из-за 4 аварий на Большевистской 

Утром 31 января уровень пробок на новосибирских дорогах составил 6 баллов.









К 8:30 медленная пробка собралась на пл. Труда. Автомобильная очередь тянулась с ул. Ватутина, Станиславского, Широкой и Планировочной. Чтобы проехать наиболее напряженные участки, водители вынуждены были снижать скорость до 3 км/ч.







Также в 9-м часу утра было затруднено движение на ул. Немировича – Данченко в районе Станиславского жилмассива. Напряженной выглядела ситуация на Красном проспекте — на участке от ул. Гоголя по направлению к ул. Фрунзе. Два ДТП произошло на ул. Кирова по направлению к центру города. В красный цвет на карте была окрашена часть ул. Богдана Хмельницкого.







Традиционная пробка на ул. Большевистской собралась сегодня чуть раньше, чем обычно. «Неожиданно плотное движение сейчас на ул. Большевистской. Загруженность магистрали в Академгородок — 5 баллов, что на 3 балла выше обычного», — сообщил сервис Яндекс.Пробки еще в 7:50.











К половине девятого утра затор на ул. Большевистской в сторону центра города растянулся от ЖК «Европейский берег» до Речного вокзала, напротив гипермаркета «Лента» в этом направлении произошло сразу 2 ДТП. Встречные полосы от ЖК «Европейский берег» до развязки Бугринского моста также оказались парализованы – ситуацию осложнили 2 аварии в среднем ряду.







При этом, по данным сервиса Яндекс.Пробки, непривычно легко в девятом часу утра можно было проехать по ул. Каменской – Ипподромской: по направлению к Большевистской загруженность дороги оценивалась в 2 балла, что на 3 балла ниже обычного.







В целом пробки на магистралях города в это время держались на уровне 6 баллов. Примерно настолько были загружены дороги и вчера утром.