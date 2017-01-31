Бывший депутат Госдумы возглавил поликлинику в центре Новосибирска

​Сергей Дорофеев, представлявший НСО в Государственной Думе РФ прошлого созыва, вернулся в Новосибирск, чтобы снова возглавить поликлинику № 1 в центре города — до того, как стать депутатом, он 16 лет был ее главным врачом.





«Я всегда говорил о том, что лучше города Новосибирска ничего на свете нет, и считаю себя патриотом нашего города. Коллектив очень ждал этого (моего возвращения. — М.М.), и думаю, что это было совершенно искренне… Работу в Москве, в Думе, я воспринимал как армию. Сказали — отслужить, — и я пытался честно отслужить. А потом — почему бы не вернуться туда, где тебя ждут и где самому комфортно?» — рассказал НГС.НОВОСТИ Сергей Дорофеев.







С 1995 по 2011 год Сергей Дорофеев уже возглавлял поликлинику № 1, а с 2011 по 2016 год был депутатом Государственной Думы шестого созыва, в которой работал заместителем председателя комитета по охране здоровья. По словам Дорофеева, вернуться на должность главного врача его просил коллектив поликлиники, а министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский поддержал эту инициативу. Сергей Дорофеев подчеркнул, что во время работы в Госдуме он возглавлял наблюдательный совет поликлиники, поэтому «был в курсе принципиально важных дел».







Новый главврач, назначенный официально 30 января, уже встретился с коллективом поликлиники, а теперь ему предстоит обсудить дела с врачами и руководителями отделений. «”Хозяйство” же большое. Первая поликлиника — это не только здание на Серебренниковской, это еще 8 зданий», — отметил он. Сергей Дорофеев добавил, что после возвращения в поликлинику он остается и председателем Новосибирской областной ассоциации врачей.







Ранее депутаты Госдумы от НСО, не прошедшие в новый созыв нижней палаты парламента, рассказали НГС.НОВОСТИ о своих дальнейших карьерных планах.

