Новосибирцы разграбили ледовый городок на площади Ленина

​​Вчера вечером рабочие начали сносить ледовый городок «Новогоднее Заповедье» в центре Новосибирска — до этого сами горожане устроили собственный стихийный «демонтаж».









Вечером 30 января рабочие начали пилить бензопилами ледяные скульптуры. До этого в городке уже засыпали снегом каток и убрали все навесы. После сноса скульптур останется разобрать елку и убрать ограждения.











Как рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ на месте, городок пострадал от любителей прибрать к рукам чужое: из 15 больших шаров освещения осталось только 11, но и почти со всех них кто-то скрутил лампочки.











Напомним, «Новогоднее Заповедье» торжественно открыл 23 декабря губернатор НСО Владимир Городецкий. Тогда пришедших в лютый мороз (–29 градусов) на главную площадь города посетителей городка удивила 22-метровая елка.









Изо льда были вырезаны скульптуры дельфинов, белых медведей и пингвинов. Ледовый каток был бесплатным, а аренда коньков стоила 100 руб.









