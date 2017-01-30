​Первого вице-мэра Новосибирска заподозрили в списывании диссертации

Первого вице-мэра Новосибирска заподозрили в списывании диссертации

Сетевое сообщество «Диссернет» нашло некорректные заимствования в кандидатской диссертации первого заместителя мэра Новосибирска Геннадия Захарова.


Диссертацию «Формирование системы управления рисками в сфере услуг» на соискание степени кандидата экономических наук Геннадий Захаров выполнил в Сибирском университете потребительской кооперации и защитил в июне 2008 года. В качестве ведущей организации выступал Новосибирский государственный университет экономики и управления, сообщается на сайте «Диссернета».


Эксперты «Диссернета», проводившие проверку, нашли в диссертационной работе чиновника заимствования из чужой диссертации «Управление предпринимательскими рисками на предприятиях сферы услуг».


Эта работа выполнена в 2005 году, в качестве ее автора значится Ирина Соколова. Кроме того, эксперты утверждают, что в своей диссертации Геннадий Захаров пошел на «сознательную модификацию данных». В частности, данные за 2000 год выдаются за данные 2002 года, данные 2001 года — за данные 2003 года и т.д. А данные ООО «Дом мод» выдаются за данные ООО «Элитар», заявляет «Диссернет».


В свою очередь, пресс-секретарь мэра Новосибирска Артема Роговский сообщил НГС.НОВОСТИ, что Геннадий Захаров «не знаком с источниками, на которые ссылаются авторы сайта».


«С момента защиты кандидатской диссертации прошло почти 10 лет. Все это время работа находилась в свободном доступе, она прошла все стадии защиты и была одобрена ВАК — Высшей аттестационной комиссией»,


 — передал Роговский слова первого заместителя мэра.


Как сообщалось ранее, первым вице-мэром Новосибирска Геннадий Захаров стал в сентябре 2016 года. Ранее он окончил Новосибирский институт советской кооперативной торговли и Сибирскую академию государственной службы. С 1998 года работал заместителем главы администрации Центрального района, с 2004 года занимал пост главы района. С 2010-го по 2012 год Захаров был главой Новосибирского района, затем работал в аппарате полномочного представителя президента в СФО. К работе на посту заместителя мэра Новосибирска он приступил в мае 2014 года.


Справка: «Диссернет» — сетевое сообщество, в основном занимающееся экспертизами кандидатских и докторских диссертаций, защищенных в российских научных и образовательных учреждениях.

Ольга Хмелевская
Фото novo-sibirsk.ru

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