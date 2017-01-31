S7 запускает рейсы в город с белыми пляжами и памятником Ельцину

Памятник Борису Ельцину в городе Чолпон-Ата



​Авиакомпания S7 Airlines запустит новые рейсы из Новосибирска в Киргизию.





В расписании на сайте аэропорта «Толмачёво» появилось новое направление рейсов S7 Airlines. С 7 июня 2017 года авиакомпания запускает рейсы из Новосибирска в город Иссык-Кульской области Киргизии Чолпон-Ата.







По данным сайта «Толмачёво», рейсы из Новосибирска в Чолпон-Ату и обратно будут выполняться по средам и пятницам. Время в пути составляет 2 часа 50 минут. Летать в Киргизию будут новые самолеты Embraer 170.





Судя по сайту авиакомпании S7, продажа билетов на рейсы пока не открыта — сейчас улететь можно только в Ош или Бишкек.







Чолпон-Ата расположен в центральной части северного берега озера Иссык-Куль.





Город славится своими белыми песчаными пляжами и прозрачными водами озера. Главные достопримечательности города — озеро Иссык-Куль и горные хребты Ала-Тоо. В июне 2007 года в Чолпон-Ате открылся культурный центр «Рух Ордо Ташкул-Ата». На его территории расположены часовни пяти мировых религий (христианство — православие и католицизм, ислам, буддизм и иудаизм). Православная часовня комплекса была возведена на средства четы Ельциных, сама же часовня посвящена супруге первого президента России — Наине Ельциной, а перед часовней стоит памятник Борису Ельцину.





Ранее S7 Airlines объявляла о новых рейсах в Сургут и Горно-Алтайск.