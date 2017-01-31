​В новосибирском метро меняют указатели с номерами автобусов





На станциях новосибирского метрополитена появились новые указатели с информацией о маршрутах наземного общественного транспорта у выходов из метро.







Как сообщили в Новосибирском метрополитене, замена указателей началась в конце прошлого года. Новые таблички появились уже на нескольких станциях метро, в том числе на «Заельцовской», «Гагаринской» и «Площади Ленина».







«От пассажиров были просьбы сделать привязку, чтобы человек понимал, куда и на каком транспорте можно уехать», — объяснили в метрополитене.







На новых указателях — номера маршрутов автобуса, троллейбуса и трамвая. Кроме того, например, на новой табличке на «Площади Ленина» указано, в какой стороне находится туалет.







В метрополитене уточнили, что это плановые работы, которые проводятся в целях улучшения обслуживания пассажиров.







Как сообщалось ранее, в начале года на станции метро «Площадь Ленина» заработал беспроводной интернет.