​В новосибирском метро меняют указатели с номерами автобусов

В новосибирском метро меняют указатели с номерами автобусов (фото)


На станциях новосибирского метрополитена появились новые указатели с информацией о маршрутах наземного общественного транспорта у выходов из метро.


Как сообщили в Новосибирском метрополитене, замена указателей началась в конце прошлого года. Новые таблички появились уже на нескольких станциях метро, в том числе на «Заельцовской», «Гагаринской» и «Площади Ленина». 


«От пассажиров были просьбы сделать привязку, чтобы человек понимал, куда и на каком транспорте можно уехать», — объяснили в метрополитене. 


На новых указателях — номера маршрутов автобуса, троллейбуса и трамвая. Кроме того, например, на новой табличке на «Площади Ленина» указано, в какой стороне находится туалет. 


В метрополитене уточнили, что это плановые работы, которые проводятся в целях улучшения обслуживания пассажиров. 


Как сообщалось ранее, в начале года на станции метро «Площадь Ленина» заработал беспроводной интернет.

Анна Богданова
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