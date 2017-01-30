Новый вид мошенников в Новосибирске маскируется под Роспотребнадзор

Новый вид мошенников в Новосибирске маскируется под Роспотребнадзор

Администратору салона красоты в центре Новосибирска позвонили мошенники под видом сотрудников Роспотребнадзора и попытались выманить деньги.


«Представились [мошенники] Роспотребнадзором, сказали, что приедут к нам на проверку. На вопрос "Почему?" и "Что будут проверять?" ответили, что "какая-то эпидемия" и проверяют все салоны красоты, делают смывы», — рассказал НГС.НОВОСТИ директор салона.


Как пояснил мужчина, звонок раздался около 14:00. Женский голос сообщил, что представляет Роспотребнадзор, и уведомил о предстоящей проверке в связи с эпидемией. Когда администратор перезвонила на входящий номер, то ей начали рассказывать о средстве «Клорсепт».


На том конце провода сообщили, что проверяющие не станут делать смывы, если в салоне пользуются этим средством. Но если «Клорсепта» в салоне нет, то помогут с приобретением. Затем раздался еще один звонок. Теперь мошенники уже сообщили, что средство продается в такой-то фирме и стоит 2,5 тыс. руб., его могут привезти. В итоге в салон позвонила служба доставки этой фирмы.


«Мы поняли, что это "развод", и отказались от заказа», — рассказал директор.


В отделе организации и контроля Роспотребнадзора НСО сообщили, что подобных звонков сегодня сотрудники ведомства не делали. «Мы уже сталкивались с подобными случаями мошенничества, они касались якобы проводимых проверок», — отметили в отделе.


«Клорсепт-25» — это хлорсодержащее, таблетированное, дезинфицирующее средство, производства компании Medentech Ltd (Ирландия). По данным Яндекс.Маркета, средняя стоимость этого препарата — около 600 руб.


Мошенники часто пытаются нажиться на доверчивых новосибирцах — людям звонят псевдосотрудники полиции, страховых компаний, пенсионного фонда. В прошлом году НГС.НОВОСТИ рассказывали, как мошенники, представившиеся врачами, поставили женщине смертельный диагноз и выманили полмиллиона рублей на лечение.

Ольга Власова
Фото pixabay.com

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