Свидетель по уголовному делу накинулся на приставов с ножом из-за страха идти в суд

Тридцатилетний новосибирец угрожал ножом судебным приставам, потому что не хотел идти в суд, где проходил свидетелем по делу об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.





Ранее мировой судья четвертого судебного участка Заельцовского судебного района постановил привести мужчину в суд.





«Гражданину Ф. было объявлено постановление, но он отказался добровольно проследовать в суд и проявил агрессию, пытаясь нанести кухонным ножом телесные повреждения должностным лицам», — рассказали сотрудники ведомства.







Однако это не остановило мужчину, и он попытался сбежать, но приставы поймали его и доставили в суд.







«После рассмотрения дела в судебном заседании свидетель был передан сотрудникам отдела полиции № 3 "Заельцовский" ГУВД города Новосибирска», — добавили приставы.







Новосибирцы не первый раз пытаются убежать от приставов. На прошлой неделе предприниматель понадеялся, что приставы не будут его ждать в ГИБДД после окончания рабочего дня.