Свидетель по уголовному делу накинулся на приставов с ножом из-за страха идти в суд

Свидетель по уголовному делу накинулся на приставов с ножом из-за страха идти в суд

Тридцатилетний новосибирец угрожал ножом судебным приставам, потому что не хотел идти в суд, где проходил  свидетелем по делу об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.


Ранее мировой судья четвертого судебного участка Заельцовского судебного района постановил привести мужчину в суд.


«Гражданину Ф. было объявлено постановление, но он отказался добровольно проследовать в суд и проявил агрессию, пытаясь нанести кухонным ножом телесные повреждения должностным лицам», — рассказали сотрудники ведомства.


Однако это не остановило мужчину, и он попытался сбежать, но приставы поймали его и доставили в суд.


«После рассмотрения дела в судебном заседании свидетель был передан сотрудникам отдела полиции № 3 "Заельцовский" ГУВД города Новосибирска», — добавили приставы.


Новосибирцы не первый раз пытаются убежать от приставов. На прошлой неделе предприниматель понадеялся, что приставы не будут его ждать в ГИБДД после окончания рабочего дня.

Дарья Януш
Фото Александра Ощепкова

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