Участников треш-караоке во время пения кормили горчицей и сыпали им лед в штаны





​В кабаре-кафе «Бродячая собака» прошло треш-караоке-шоу «Ла Ла Лай!», аналог западного Killer Karaoke.





В нем участники состязались в пении за приз в 10 тыс. руб., а им всячески мешали — вешали на шею питона, заставляли гладить паука-птицееда, тараканов, мышей, есть лук, горчицу и т.д.









«На самом деле все съедобное, просто от соединения этих продуктов было своеобразное ощущение. Но во время пения я как-то не особо это почувствовала, а вот уходя со сцены, почувствовала всю эту… Всю тяжесть съеденного», — рассказала одна из участниц шоу Софья, которой досталось во время пения есть лимон, лук, горчицу, собачий корм и запивать все это коктейлем из сока, молока и острого соуса табаско. Вторую девушку-участницу во время пения заставляли общаться с питоном, тараканами, пауком и мышами, а парню депилировали ноги.











Изначально планировалось, что в шоу примут участие 5 человек — они сами выразили желание и зарегистрировались. Тем не менее на самом шоу одна участница не появилась, а вторая в последний момент побоялась подниматься на сцену. В итоге ведущим пришлось прямо в зале искать еще одного желающего. Один такой, напоминающий обросшего актера Максима Аверина, нашелся в компании, пришедшей поболеть за своего друга. Победителя определили по громкости аплодисментов в зале — им оказался Слава, пришедший поболеть за друга.





Слава пел песню «Иду, курю» группы «Ноль», в то время как ему в штаны и за шиворот методично засыпали около 10 л льда.











В самом конце шоу зрителю презентовали новый юмористический музыкальный проект поющей семейки ВИА Bubble МАМ, состоящий из, как было представлено, мамы Эльвиры Геннадьевны и ее детей — рэперши Клавдии, кукольной Снежаны и ботаника Анатолия. Продюсером нового коллектива выступил владелец «Бродячей собаки» Юрий Евдокимов. Ранее Евдокимов раскручивал музыкальную группу «Платья за 130», которая со скандалом порвала с ним, а позже вообще перебралась в Москву.







