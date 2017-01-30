У новосибирцев вырос интерес к подержанным машинам

У новосибирцев вырос интерес к подержанным машинам

В 2016 году в Новосибирской области оживился рынок подержанных легковых автомобилей.


Всего за год жители региона купили 126,9 тыс. легковых машин с пробегом, подсчитали специалисты аналитического агентства «Автостат».


По их данным, в 2015 году новосибирские покупатели реже интересовались машинами с пробегом: за год количество проданных автомобилей дотянуло только до 120,5 тыс. Таким образом, в 2016 году вторичный рынок легковых машин вырос в регионе на 5,3 %.


По общему числу проданных автомобилей с пробегом Новосибирская область лидирует среди регионов Сибири и занимает 10-е место по стране — на нее приходится 2,4 % общероссийского рынка.


В целом по России рынок легковых машин с пробегом прирос на 6 % по сравнению с 2015 годом: за 12 месяцев россияне купили 5 млн 193 тыс. 200 автомобилей. Активнее всего подержанные машины раскупали жители Москвы — 326,9 тыс. автомобилей за год.


Ранее аналитики «Автостата» подсчитали, что для покупки легковой машины среднестатистическому новосибирцу придется откладывать на нее всю зарплату в течение 45 месяцев.


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Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

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