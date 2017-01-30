На «МегаФон» завели дело из-за роста стоимости звонков

Сотовый оператор «МегаФон» заподозрили в нарушении закона о конкуренции из-за роста цен на роуминг — 26 января Федеральная антимонопольная служба завела административное дело.





Претензии ФАС





Дело возбуждено в отношении ПАО «МегаФон» по п. 1 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции».





«Основанием для возбуждения дела послужило увеличение ПАО "МегаФон" с 12 декабря 2016 года базовых тарифов на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям», — объясняет пресс-служба ведомства.







Информацию о повышении цен на звонки, SMS и интернет без применения опций «МегаФон» опубликовал 22 ноября.







«Повышение ПАО "МегаФон" тарифов по разным направлениям составило от 20 до 2200 % от ранее установленных тарифов», — отмечает ФАС.







ФАС посчитала, что «МегаФон» нарушил закон «О защите конкуренции». «Отмечаем, что иные операторы связи, которые находятся в сопоставимых условиях взаимодействия с иностранными операторами связи — роуминговыми партнерами, тарифы на услуги связи в роуминге не повышали», — передает УФАС.







Позиция «МегаФона»





«Долгое время наши цены были гораздо ниже, чем у конкурентов, однако внешнеэкономические факторы — рост курса валюты, повышение цен роуминговыми партнерами — привело к необходимости пересмотреть базовые тарифы на международный роуминг», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь «МегаФон-Сибирь» Михаил Ивонин.





По его словам, сейчас базовые цены «МегаФона» сопоставимы с ценами других российских операторов, а в части услуг и направлений даже ниже.





«Кроме того, у нас снизилась стоимость мобильного интернета в ряде стран, и уменьшилась стоимость голосовых пакетных предложений. Средние затраты одного абонента Сибирского филиала "МегаФона", побывавшего в международном роуминге в 2016 году, составили 220 руб.», — отметил представитель оператора.







Сравнение цен





Сейчас на сайте «МегаФона» отмечается, например, что цена минуты исходящего звонка без различных опций из Таиланда в Россию стоит 129 руб., из Чехии — 89 руб., из Турции — также 89 руб.







МТС по тем же направлениям предлагает 115 руб. из Таиланда, 85 руб. — из Чехии, 60 руб. — из Турции.





У «Теле2» — 35 руб., 15 руб. и 15 руб., соответственно.





«Билайн» предлагает по этим же направлениям пакет 200 руб. в сутки за 20 минут. Этот пакет начинает действовать автоматически, если абонент начинает пользоваться связью.







На прошлой неделе новосибирское УФАС сообщало, что оштрафовало МТС за рекламное SMS-сообщение на 100 тыс. руб.