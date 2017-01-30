Сибирские ученые узнали происхождение особо ценных желтых алмазов

​Ученые Института геологии и минералогии СО РАН и Новосибирского госуниверситета провели исследование желтых алмазов, чтобы помочь компаниям найти неизвестное месторождение.





Результаты исследований ученые опубликовали в спецвыпуске авторитетного научного журнала Lithos, сообщает пресс-служба НГУ.





«Наша работа посвящена изучению алмазов из россыпей северных районов Якутской алмазоносной провинции, а конкретно специфической разновидности — желтых алмазов. Они не очень похожи на те кристаллы, которые мы привыкли себе представлять: красивые блестящие прозрачные октаэдры. Эти алмазы представляют собой кривогранно-округлые кристаллы кубической формы, ярко-желтого цвета (встречаются также желто-зеленые и темно-оранжевые)», — говорит профессор РАН, доктор геолого-минералогических наук Дмитрий Зедгенизов.





Образцы желтых алмазов





После обработки стоимость некоторых интенсивно-желтых бриллиантов, продаваемых на аукционах Sotheby's и Christie's, достигает сотен тысяч долларов за карат.





Наиболее крупным алмазам даются имена, и они поступают на хранение в Алмазный фонд РФ.







Дмитрий Зедгенизов отмечает, что данные по изучению желтых алмазов были ограниченны, а также коренной источник происхождения алмазов из россыпей до сих пор неизвестен — поэтому сейчас ученые создают научно-методическую основу алмазопоисковых работ.





Отбор алмазов





Геологи изучили особенности морфологии, дефектно-примесного состава и изотопного состава углерода для серии алмазов из россыпей. А также исследовали содержащиеся в алмазах включения минералов — частиц глубинных пород, оказавшихся внутри в процессе роста кристаллов.





И ученые сделали вывод, что желтые алмазы, вероятно, кристаллизовались из остатков живых организмов, когда-то находившихся на поверхности Земли в составе древней океанической плиты.





Геологи связали образование желтых алмазов из россыпей на севере Якутии с геодинамическими процессами погружения океанической плиты на большую глубину, где могло происходить зарождение кристаллов. По словам Зедгенизова, по условиям образования и составу глубинного источника желтые алмазы из россыпей отличались от большинства алмазов из известных коренных месторождений Якутии.







Карьер «Юбилейный»





«Сейчас идет промышленная разработка этих россыпей северных районов Якутской алмазоносной провинции дочерней компанией АЛРОСА «Алмазы Анабара». Главная задача геологов из горнодобывающих компаний, с которыми мы ведем активную совместную работу, — поиск коренных месторождений, т.е. того транспортера, того подводного канала, которым эти алмазы выносятся на поверхность», — рассказывает Дмитрий Зедгенизов.





Он добавил, что если ученые обнаружат коренной источник, то им может оказаться гигантское месторождение с большим количеством качественных и дорогих алмазов.







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