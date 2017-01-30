В новосибирском планетарии поставили новые кресла с разным наклоном

В новосибирском планетарии поставили новые кресла с разным наклоном (фото)


В Звездном зале Большого новосибирского планетария заменили все кресла.


«Замена была на прошлой неделе. Новый год мы начинаем с новыми креслами. Такой подарок мы себе сделали к 5-летию», — рассказала заместитель директора Новосибирского планетария Татьяна Белоусова.


По ее словам, раньше в зале было 114 кресел, теперь на 35 больше. В отличие от предыдущих кресел, где зритель смотрел программу практически в положении лежа, новые кресла фиксируются под определенным углом, ближе к положению сидя.


В новосибирском планетарии поставили новые кресла с разным наклоном (фото)


Звездный зал расположен на втором этаже планетария. Диаметр купола, покрывающего зал, — 16 м, он смонтирован под углом 7 градусов к горизонтальной плоскости.


Летом прошлого года сотрудники Большого новосибирского планетария решили отметить начало нового учебного года и выход на большой экран документального фильма ГТРК «Новосибирск» «Космос косматой Сибири». На площадке перед кинотеатром «Победа» они установили карту звездного неба и тренажер для вестибулярного аппарата.

Анна Богданова
Фото предоставлено Новосибирским планетарием

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