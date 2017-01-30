Слишком рано увольняющимся врачам придумали наказание

​Власти Новосибирской области ввели наказание для врачей, которые получили компенсацию за работу в селе, но внезапно уволились.





На прошлой неделе постановление подписал губернатор региона Владимир Городецкий.







Согласно законам Новосибирской области, медработники не старше 50 лет с высшим образованием, переехавшие на работу в сельскую местность, имеют право на единовременную компенсацию — 1 млн руб.





За это врач обязан отработать в селе 5 лет. Если врач отработал меньше положенного и решил разорвать трудовой договор, то он должен вернуть в бюджет часть единовременной выплаты. Сумма возврата зависит от того, сколько времени врач проработал по договору.





При этом вернуть долг уволившийся работник обязан в течение 30 дней после расторжения трудового договора.







В новом постановлении правительства Новосибирской области от 24 января 2017 года говорится, что если уволившийся врач не вернет свою часть компенсации в отведенные 30 дней, то его ждет дополнительное наказание.





За каждый день просрочки будет начисляться пеня — 0,1 % от общей суммы долга,





следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Нововведение коснется врачей, которые переехали на работу в села или поселки Новосибирской области в 2016 году.







Также в опубликованном документе отмечается, что в 2016 году деньги для единовременных компенсаций врачам выделяли фонд обязательного медицинского страхования (60 %) и бюджет Новосибирской области (40 %).







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